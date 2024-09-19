Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!

Küçükçekmece'de Abdullah Melih Barış'ın, kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme, Barış'a 25 yıl hapis cezası verdi.

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016 yılında Abdullah Melih Barış, barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü.

Çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'a mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

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"EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ"

Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan, "Sanığa verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyoruz ailemiz yıprandı ve çok acı çektik" dedi. Sanık Barış savunmasında ise, olayın cinnet anında gerçekleştiğini ileri sürerek, cezaevinde geçirdiği 9 yıl göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.