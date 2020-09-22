Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Fransız otomotiv üreticisi Citroen'in hatchback modeli C3 yenilendi. Markanın tüm dünyada en çok satılan modeli unvanını taşıyan C3, üçüncü neslinin tanıtıldığı 2016 yılından bu yana 850 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

Yeni C3'ün yeniliklerini geçmeden önce, otomobilin Türkiye lansmanında söz alan Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım'ın açıklamalarına bakmakta fayda var.

2020'de 2019'dan yüzde 2.5 kadar daha fazla araç satmayı hedeflediklerini söyleyen Alkım, ÖTV'de Ağustos sonunda değişen oranların pazara etkisini görmek için henüz erken olduğunu kaydetti.

2021 yılında Türkiye'de 800 bin adetlik bir pazar büyüklüğü öngördüklerini de belirten Alkım, önümüzdeki yılın Mayıs ayında yeni C4'ü satışa sunacaklarını ve bu otomobilin Citroen'in pazar payını artırmasına yardımcı olacağı da vurguladı. Alkım, yeni C3 için ise kalan dört ayda 4 bin adetlik satış hedeflediklerinin bilgisini paylaştı.

Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, markanın filo satış oranının bu yıl yüzde 30'ları bulduğunu aktararak, bu oranın önümüzdeki dönemde korunacağını da sözlerine ekledi.

12 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ İLE GELDİ

Makyaj operasyonuna tabi tutulan C3'teki değişimlere bakacak olursak, otomobilin Citroen'in güncel tasarım diline kavuştuğu görülüyor. Otomobilin tüm donanım seviyelerinde LED ön farlar sunulurken, alt bölümdeki renkli krom çerçeveler de makyaj ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.

Stop lambaları makyaj ile birlikte 3 boyutlu tasarıma sahip olurken, bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu da bir diğer yenilik olarak dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni C3'ün C5 Aircross'da da karşımıza çıkan ve 'Advanced Comfort' koltuklarla donatılmış durumda. 15 mm kalınlıkta dolgu malzemesinin yer aldığın koltukların, aracın konfor seviyesine katkı sağladığı belirtiliyor.

Yeni C3'te ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panoları okuma sistemi, hız sabitleme ve hız sınırlandırma gibi 12 adet sürüş destek sisteminin bulunduğu da verilen bilgiler arasında.

DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Aracın diğer yenilikleri arasında ise, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve iki farklı iç ambiyans alternatifi yer alıyor. Ayrıca, orta konsoldaki yedi inç dokunmatik ekranda, artık akıllı telefon ekran yansıtması ve internet bağlantılı hizmetler gibi özellikler yer alıyor.

C3'ün motor seçenekleri arasında ise makyaj öncesinin aksine artık dizel güç seçeneği bulunmuyor. Otomobilin başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83 S&S motor ve beş vitesli manuel şanzıman birlikteliği, bir üst versiyonda ise EAT6 otomatik şanzıman ile kombine edilen PureTech 110 S&S motor seçeneği sunuluyor.

Yeni C3'ün Türkiye'de 156 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.