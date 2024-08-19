KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR

Kandaki bilirubin seviyesinin çok yüksek olması ya da aniden yükselmesi durumunda yeni doğan bebeklerde görülen sarılığın tedavi edilmesi gerekir. Çünkü bu durumda bilirubin kan-beyin bariyerini geçebilir ve beyinde ile sinir sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir.

KAYNAK: TÜBİTAK