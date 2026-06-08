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        Haberler Dünyadan Yeni evli çift Dua Lipa ve Callum Turner'dan düğün sonrası kutlama

        Yeni evli çift Dua Lipa ve Callum Turner'dan düğün sonrası kutlama

        Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Sicilya'daki üç günlük düğünün son gününde arkadaşlarıyla kutlama yemeği yedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        İngiltere'de sade bir nikah töreniyle evlilik yemini eden Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Sicilya'da üç günlük düğünün son gününde görüntülendi.

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        Cuma günü karşılama partisi yapan, cumartesi de görkemli bir düğün töreniyle kalabalığın önünde ikinci kez birbirlerine "Evet" diyen çift, dün düğün sonrası kutlaması yaptı.

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        Sicilya'nın Palermo bölgesinde düğün sonrası arkadaşlarıyla bir araya gelen Lipa, uzun kollu işlemeli bir elbise ve altına beyaz bir mayo giymeyi tercih etti.

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        Şık kıyafetini kat kat altın kolyeler ve at kuyruğu şeklindeki saç stiliyle tamamlayan Lipa'ya, eşi Turner rahat kıyafetlerle eşlik etti.

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        30 yaşındaki Lipa ve 36 yaşındaki Turner, yan yana oturmadan önce konuklarıyla farklı masalarda sohbet ederken yüzlerinde düğün yorgunluğu vardı.

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        Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile İngiliz oyuncu Turner, ilk olarak 31 Mayıs'ta Londra'daki Old Marylebone Belediye Binası'nda ailelerinden sadece sekiz kişinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendikten sonra İtalya'da büyük bir kutlama düzenledi.

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        Ailelerinin ve arkadaşlarının önünde ikinci kez "Evet" diyen çift, Palermo'daki Villa Valguarnera'da açık havada bir resepsiyon verdi. Düğünün davetlilerinden Elton John'un, piyano eşliğinde 1970 tarihli 'Your Song' şarkısını seslendirdiği ve konukların daha sonra havai fişek gösterisinin keyfini çıkardığı düğünün yaklaşık 1,73 milyon dolara mâl olduğu bildirildi.

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        GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Düğünün tamamı, insansız hava aracı karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için yapılan gizlilik anlaşmalarına kadar mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kuralları ihlal edenler için yüksek cezalar öngörülürken, olay yerinde fotoğraf ve video çekimi yasaklandı.

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        Los Angeles, Londra ve Paris'ten bu üç günlük kesintisiz kutlama için gelen 200 konuk arasında, uluslararası müzik ve eğlence dünyasının önemli isimleri de dikkat çekti. Çiftin yakın arkadaşı Elton John'un yanı sıra ünlü modacı Donatella Versace, şarkıcı Charli XCX ve eşi The 1975 grubunun davulcusu George Daniel de oradaydı. Ayrıca Tame Impala'nın solisti Kevin Parker ve eşi Sophie, oyuncu Joe Alwyn, İngiliz DJ ve şarkıcı Mark Ronson ve eşi Grace Gummer, Kevin Turner, Laura Vandall, Edgar Kerri ve şarkıcı Olivia Dean de davetliler arasındaydı.

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        İTALYANLAR PROTESTO ETTİ

        Gizlilik seviyesi, St. Anne gibi tarihi merkezdeki meydan ve sokaklarda en yüksek seviyedeydi. Bu yerlerin tamamı perşembe günü yerel saatle sabah 6'dan cumartesi gece yarısına kadar trafiğe kapatıldı. Otomobil ve motosikletlerin geçişi veya park etmesi yasaklandı ve yaklaşık 50 özel güvenlik görevlisi, trafiğe kapalı bölgede devriye gezerek sadece bölge sakinlerinin erişimine izin verdi.

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        Gelin, damat ve konukların geçtiği St. Anne sokağını bile siyah bir perdeyle örttüler. Partide gizliliği sağlamak için tüm cep telefonlarına siyah etiketler yapıştırıldı. Tüm bu manevralar bölgede tartışmalara yol açtı ve gece boyunca "Şehir kiralık değil" ve "Meydanımız sizin oturma odanız değil" yazılı afişler asıldı.

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        Ocak 2024'te birlikte oldukları ortaya çıkan Lipa ve Turner çifti, Haziran 2025'te nişanlandıklarını açıklamıştı.

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #düğün
        #evlilik
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