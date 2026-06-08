Yeni evli çift Dua Lipa ve Callum Turner'dan düğün sonrası kutlama

Los Angeles, Londra ve Paris'ten bu üç günlük kesintisiz kutlama için gelen 200 konuk arasında, uluslararası müzik ve eğlence dünyasının önemli isimleri de dikkat çekti. Çiftin yakın arkadaşı Elton John'un yanı sıra ünlü modacı Donatella Versace, şarkıcı Charli XCX ve eşi The 1975 grubunun davulcusu George Daniel de oradaydı. Ayrıca Tame Impala'nın solisti Kevin Parker ve eşi Sophie, oyuncu Joe Alwyn, İngiliz DJ ve şarkıcı Mark Ronson ve eşi Grace Gummer, Kevin Turner, Laura Vandall, Edgar Kerri ve şarkıcı Olivia Dean de davetliler arasındaydı.