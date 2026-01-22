Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni Fed Başkanı için dört aday masada! Yeni Fed Başkanı kim olacak, Jarome Powell ne zaman görevi bırakacak?

        Mayıs ayında görev süresi sonlanan Jerome Powell'ın yerine kimin geleceğine ilişkin süreç devam ediyor. Şu ana kadar dört isim öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin bir isme karar verdiğini söyledi ve Powell'a dair sert açıklamalarda bulundu. Peki, yeni Fed Başkanı kim olacak, adaylar kimler?

        Giriş: 22.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:05
        Mayıs ayında görev süresi dolacak Jerome Powell, koltuğunu başka birine devretmeye hazırlanıyor. Dört adayın ismi öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump, aklında bir adayın olduğunu açıkladı ve mevcut Başkan Powell için, "İyi bir iş çıkarmadı." ifadelerini kullandı. Peki, Fed Başkanı ne zaman seçilecek ve mevcut adaylar kimler?

        YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını haftaya açıklayabileceğini bildirdi.

        YENİ FED BAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

        Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak.

        Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.

        TRUMP: AKLIMDA BİR ADAY VAR

        Trump, CNBC International'a verdiği röportajda Fed Başkanı Powell'ın görev süresi dolduğunda yerine geçebilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in "harika" olduğunu söyleyen Trump, "Aslında onu olduğu yerde tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Trump, bu durumda aday sayısının kaça düştüğü sorulduğunda, "Üç adaya indiğimizi söyleyebilirim, ama iki adaya indi. Ve muhtemelen size şunu söyleyebilirim, benim aklımda belki bir adaya indi." diyerek, bu konuda bir karara yaklaşmış olabileceğinin sinyalini verdi.

        Adaylar arasında ismi geçen, BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder'ın "çok iyi" olduğunu belirten Trump, tüm adayları övdü.

        TRUMP'TAN POWELL'A SERT ELEŞTİRİ

        Trump, sorunun şu anda Fed'de bulunan kişi (Powell) olduğunu belirterek, "Her zaman çok geç kalıyor, diğer tarafın siyaseti söz konusu olduğunda ise tam tersine çok erken davranmıştı." ifadesini kullandı.

        Powell'ın başkanlık görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi halinde ne yapacağına yönelik soru üzerine Trump, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Eğer bu olursa, hayatı çok da mutlu olmayacak. Bence ayrılmak istiyor. İyi bir iş çıkarmadı. Fed binaları konusunda korkunç bir iş çıkardı." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, Fed binaları için çok fazla harcama yapıldığını savunarak, Powell'ın ya "beceriksiz" ya da "sahtekar" olduğunu öne sürdü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
