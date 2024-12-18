Yeni filminde Noel Baba görünümlü Arnold Schwarzenegger'i tanımak zorlaştı

Eski California valisi olan ünlü oyuncunun yeni filmi, Noel Baba'nın sihirli çantası çalındığında, onu geri almak için eski bir hırsız olan Vance'i bulmak üzere yaramazlar listesine yönelmesini konu alıyor.

Filmde Vance, bir grup uyumsuz elfle birlikte Noel'i kurtarmak için hayatının en büyük soygununu gerçekleştirmek zorunda kalıyor.