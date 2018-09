2 | 12

JESSICA MAY - 'BELLA'

Yeni Sezona Nasıl Hazırlandınız?

Bu yaz düğünüm oldu ve bir süre için Brezilya’daydım. Düğünden sonra kendime vakit ayırıp kitap okumaya ve farklı kıtalarda çekilmiş filmleri izledim. Benim yapmaya çalıştığım ve her zaman bunu dile getirdiğim bir şey var. Ben, Türkçeyi para biriktirir gibi her gün kumbarama bir kelime atarak öğrenmeye çalıştım ve bu çabam hâlâ devam ediyor. Her gün en az bir kelime öğrenme kuralım var. Bir gün bunu yapmadığım zaman kendimi düne karşı borçlu gibi hissediyorum. Okuduğum kitaplarda bilmediğim kelimelerin altını çizerek o kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Senaryomuzda sürekli karşıma çıktığı için, tam olarak ne anlama geldiğini anlamadığım atasözü ve deyimler ile karşılaşıyordum. Özellikle son zamanlarda yeni deyimler öğrenmekten çok keyif almaya başladım. Çünkü Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış çok güzel bir deyimler ve atasözleri sözlüğü buldum. Artık biri bana 'Eteklerin zil çalıyor' dediği zaman donup kalmıyorum veya birinin açıklama yapmasını beklemiyorum. Sözlüğümü açıp manasını öğreniyorum. Türkçe, deyimlerle bana gerçekten çok daha eğlenceli gelmeye başladı. Türkçemi giderek ilerletmeye, daha akışkan bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Ayrıca aldığım oyunculuk eğitimlerim de devam ediyor.