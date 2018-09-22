'Yeni Gelin'in, üçüncü sezonunun ilk bölümü bu akşam saat 20'de SHOW TV'de. Dizinin senaristi ve yönetmeni Ersoy Güler'in yeni sürprizleri ve güçlü oyuncu kadrosu bu sezonda da izleyicileri ekran başına bağlayacak. 'Yeni Gelin'in oyuncuları yaz tatillerinde yeni sezona nasıl hazırlandıklarını ve dizide izleyicileri neler beklediğini Habertürk'e anlattı
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SHOW TV'de yeni sezon şölenine bu akşam saat 20'de yayınlanacak olan 'Yeni Gelin' de dahil oldu. 'Yeni Gelin', üçüncü sezonun ilk bölümüyle SHOW TV şöleninin katsayısını daha da artıracak.
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JESSICA MAY - 'BELLA' Yeni Sezona Nasıl Hazırlandınız? Bu yaz düğünüm oldu ve bir süre için Brezilya’daydım. Düğünden sonra kendime vakit ayırıp kitap okumaya ve farklı kıtalarda çekilmiş filmleri izledim. Benim yapmaya çalıştığım ve her zaman bunu dile getirdiğim bir şey var. Ben, Türkçeyi para biriktirir gibi her gün kumbarama bir kelime atarak öğrenmeye çalıştım ve bu çabam hâlâ devam ediyor. Her gün en az bir kelime öğrenme kuralım var. Bir gün bunu yapmadığım zaman kendimi düne karşı borçlu gibi hissediyorum. Okuduğum kitaplarda bilmediğim kelimelerin altını çizerek o kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Senaryomuzda sürekli karşıma çıktığı için, tam olarak ne anlama geldiğini anlamadığım atasözü ve deyimler ile karşılaşıyordum. Özellikle son zamanlarda yeni deyimler öğrenmekten çok keyif almaya başladım. Çünkü Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış çok güzel bir deyimler ve atasözleri sözlüğü buldum. Artık biri bana 'Eteklerin zil çalıyor' dediği zaman donup kalmıyorum veya birinin açıklama yapmasını beklemiyorum. Sözlüğümü açıp manasını öğreniyorum. Türkçe, deyimlerle bana gerçekten çok daha eğlenceli gelmeye başladı. Türkçemi giderek ilerletmeye, daha akışkan bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Ayrıca aldığım oyunculuk eğitimlerim de devam ediyor.
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İzleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bu üçüncü sezonumuz ve her bölümde daha iyi oturmuş bir işle bizi izleyenlerin karşısına çıkıyoruz. Çünkü ekibimizle birlikte çok zaman geçirdik ve bu avantajımız işimize yansıyor. Başından beri izleyenler çok iyi bilir, özellikle sezon başlangıçlarımızın olduğu bölümleri çok daha özenerek çekeriz. Çünkü izleyicilerimizden 2-3 ay uzak kalıyoruz ve bu arada bir özlem oluşuyor. Gerçekten çok güzel bölümler geliyor. Cumartesi gününü beklesinler.
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Bu sezon bizi neler bekliyor? Yönetmenimiz ve senaristimiz Ersoy Güler, yine sürprizler yaparak bizi şaşırtacak bir bölüm hazırlamış. Senaryo geldiğinde heyecanla okudum. Yazıp yöneten aynı kişi olduğu için çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Ersoy Güler, sürprizlerle seyirciyi şaşırtabilen bir usta. Bazen çekerken aklına bir şey geliyor ve hemen o anda yazıp çekiyoruz. Bu sürprizlerin işimize enerji veren inanılmaz bir detay olduğunu düşünüyorum. Cumartesi akşamı güzel sürprizler var. 'Yeni Gelin'i kaçırmayın' derim.
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TOLGA MENDİ - 'HAZAR' Yeni sezona nasıl hazırlandınız? Yeni sezona dinlenmekten çok eğitim alarak ve bol bol spor yaparak, yaklaşık 50 saat ders alarak hazırlandım. Yeni sezonun başlangıçtaki askeri sahneleri beni çok heyecanlandırdığı için sete ekstra eforla geldim.
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Bu sezon bizi neler bekliyor? Bu sezon bizi duygusal - komedi ağırlıklı bir dizi bekliyor. 'Bella’nın hamileliği, 'Hazar’ın yaşadığı sıkıntılar, birbirinden heyecanlı aksiyonlar izleyicimizi yer yer ağlatıp yer yer kahkahalara boğacağımız sürükleyici bir hikâyeyle geliyoruz.
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Ersoy Güler'in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı 'Yeni Gelin'inin üçüncü sezonun da birçok sürpriz izleyicilere ekran başında yine keyifli saatler yaşatacak.
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LALE BAŞAR - 'KAMİLLA' Yeni sezona nasıl hazırlandınız? Çok yorucu bir sezonun ardından ailem ve sevdiklerimle güzel bir tatil yaptım. Oynadığım karakterden hiç kopmayarak dolu dolu üç ay geçirdim. İzleyicilerinize neler söylemek istersiniz? İzleyiciler bizi bırakmasınlar. Çünkü biz çok çalışıyoruz her bölüm daha da güzelini yapmanın peşindeyiz. Bu sezon bizi neler bekliyor? Bu sezon neler olacağını bizde bilmiyoruz ama üçüncü sezon olması dolayısıyla karakterler deyim yerindeyse ballandı - tatlandı. Biz ne kadar zevk alırsak izleyicinin de o derece mutlu olacağına inanıyorum.
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'Yeni Gelin', üçüncü sezonda yeni oyuncularla kadrosunu daha da güçlendirerek hikâyesini daha da zenginleştirdi.
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ECE İRTEM - 'AFET BOZOK' Yeni sezona nasıl hazırlandınız? Yeni sezona hazırlanırken ilk amacım motivasyondu. Bunu sağlamak için yaz tatilim boyunca enerji toplayabileceğim aktiviteler yaptım. Kafamı tam anlamıyla boşaltıp iyi enerjiyle deşarj etmek için Türkiye'yi ve yabancı ülkeleri gezdim. Bizim işimizde iyi bir şey ortaya koymak için temel gıda enerji ve motivasyon.
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Bu sezon bizi neler bekliyor? Bu sezon da dolu dizgin, her anı izleyiciyi tetikte tutacak hikâyelerimiz olacak. Diziye yeni oyuncular dahil oldu. Haliyle bu durum bambaşka serüvenler doğuracak. Biz de başımıza neler gelecek diye heyecanla bekliyoruz.
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ZEYNEP KANKONDE - 'AYŞE' Yeni Sezona Nasıl Hazırlandınız? Hazırlık aşamasında çok bir şey yapmadım ama eski bölümleri izleyerek bulduğumuz rolle ilgili nüansları hatırlamaya çalıştım. İzleyicilerinize neler söylemek istesiniz? Yeni sezon için vaadimiz duygusal - komedi. Bu sezon bizi neler bekliyor? Yeni sezonunda da izleyicilerimize cumartesi akşamları aileleriyle birlikte izleyebilecekleri güzel bir diziyi SHOW TV ekranlarında sunmaktan keyif duyuyoruz.
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