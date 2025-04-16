Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu

Cezaevlerindeki mahkumlar için denetimli serbestlik tedbiri kapsamında verilen Kovid-19 izni, Nisan 2020’de devreye girmiş ve Adalet Bakanlığı tarafından 19 kez, ikişer aylık periyotlarla uzatılmıştı.

Ancak bu düzenleme 31 Temmuz 2023 itibarıyla sona erdi. Bununla birlikte geçici bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 31 Temmuz 2023 itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların cezaevine dönmemeleri kararlaştırıldı.

Yani 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlere 5 yıl denetimli serbestlik imkânı tanındı. Yine, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılma hakkı elde etti.

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BİNLERCE MAHKUM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Böylece binlerce mahkum cezaevinden erken tahliye edildi. O dönemde, düzenlemenin halen cezaevinde bulunanların yanı sıra, 31 Temmuz 2023’e kadar suç işleyenleri de kapsaması gerektiği belirtildi. Ancak bu öneri kabul görmedi. Eğer kabul edilseydi, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ancak cezaları kesinleşmediği için henüz cezaevine alınmamış kişiler de düzenlemeden yararlanacaktı. Yani 10 yılın altında ceza alan birisi ya cezaevine hiç girmeyecekti ya da çok kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecekti.

EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI BEKLENİYOR Şimdi, o tarihte önerilen ancak kabul görmeyen uygulama, cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı düzenlemeye göre, “eşitliğin sağlanması” amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin de kapsama alınması planlanıyor. AK Parti ve MHP’nin desteklediği teklifin, mümkün olan en geniş uzlaşı ile Meclis gündemine taşınması hedefleniyor. Uzlaşı sağlanması hâlinde, düzenleme basit bir önergeyle herhangi bir kanun teklifinin içine eklenerek yasalaştırılabilir. NE OLACAK? Henüz nihai karar verilmeyen taslak çalışmaya göre, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar suç işleyenlerin tamamı, beş yıl denetimli serbestliğe tabi olacak. Yani bu kişiler, cezalarının infazının tamamlanmasına beş yıl kala cezaevinden tahliye edilecek. Uygulamadan cezaevine hiç girmeyenler de yararlanacak. Beş yılın altında ceza alan hiç kimse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olmak kaydıyla cezaevine girmeyecek. Eğer düzenleme hayata geçerse, binlerce kişi denetimli serbestlik kapsamında erken tahliye edilecek. İlk etapta cezaevlerinden tahliye edileceklerin sayısının 50 bini aşması bekleniyor. CEZAEVİ KAPASİTESİ AŞILDI Adalet Bakanlığı verilerine göre; cezaevlerinde halen 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların; 330 bin 843’ü erkek, 14 bin 338’i kadın, bin 261’i ise çocuk. Buna karşın; Türkiye’de 263 kapalı, 98’i açık, 4’ü çocuk eğitimevi, 13’ü kadın kapalı, 8’i kadın açık, 9’u çocuk ve gençlik kapalı olmak üzere toplam 395 adet ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi ise 299 bin 881. Yani cezaevlerinde kapasitenin üzerinde 100 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor.