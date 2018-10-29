Parmak izi, göz ve yüz tanıma derken günlük hayatımıza dahil olan ve güvenilirliğini bir şekilde kabul ettiğimiz şifreleme ve kimlik doğrulama yöntemlerinin sayısı artıyor. Yayınlanan yeni bir makaleye göre bir grup bilim insanı beyin dalgalarından kimlik ve şifre tespiti yapılabileceğini kanıtlamış durumda. Doğruluk oranının ise yüzde 94 olduğu söyleniyor.

Webtekno'nun haberien göre; elektroensefalografi (EEG), yani beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçülmesi sayesinde kullanılabilir olan bu yeni güvenlik yönteminin en büyük sorunlarından biri ise doğruluk oranlarının kişinin alkol, morfin gibi etki gösteren opioid türü ilaçlar ve kafein tüketim miktarına bağlı olarak değişmesi.

Güvenlik uzmanı Tommy Chin ve Rochester Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinden Peter Muller'in özellikle alkol tüketimi konusunda yaptığı deneyler, beyin dalgalarının bu tür maddelerden hayli etkilendiğini gösteriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir diğer çalışmada ise açlık, stres, yorgunluk gibi diğer faktörlerin de EEG'nin güvenilirliğini düşürdüğü tespit edildi, ancak gelecekte sistemin daha güvenilir ve değişkenlerde yalıtılmış hale geleceği düşünülüyor.

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