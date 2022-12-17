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Yeni Malatyaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Yeni Malatyaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
AA

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Mehmet Akıncık

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Philip Gameli Awuku, Burak Kavlak, Barış Başdaş, Ogün Özçiçek, Godfred Donsah, Cengizhan Akgün (Dk. 87 Yakup Alkan), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Aly Malle (Dk. 90+4 Alperen Arslan), Haqi Osman (Dk. 76 Taha Gür)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman, Erhan Kartal (Dk. 76 Ali Babaei), Mikail Okyar, Olawoyin, Aykut Çeviker (Dk.46 Eze), Jurgen Bardhi (Dk. 84 Abdullah Aydın), Rashad Muhammed (Dk. 58 Bekir Karadeniz), Melih İnan (Dk. 46 Bekim Balaj)

Gol: Dk.1 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Ogün Özçiçek , Dk. 87 Cengiz Akgün, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor),

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Philip Gameli Awuku (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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