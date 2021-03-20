Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı.
Konuk ekip, 12. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti.
37'de Yeni Malatya penaltı kullandı. Adem Büyük'ün vuruşu Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'e çarparak gol oldu.
İlk yarı 1-1 bitti.
70'te Gaziantep, Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle bir kez daha üstünlüğü sağladı.
80. dakikada Malatyaspor tekrar penaltı kazandı. Adem Büyük bu sefer topu ağlara göndermeyi başardı: 2-2.
86. dakikada ev sahibinde Teenage Hadebe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Gaziantep FK 47, Yeni Malatya ise 32 puana yükseldi.
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