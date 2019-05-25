Gevrek, Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yıllık olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada, ligde beşinci sırada olduklarını ve sarı-siyahlı kulübün hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirdiğini belirtti.

Görev yaptığı 5 sene içerisinde sportif bir başarı yakaladıklarına değinen Gevrek, "Bizim niyetimiz Malatyaspor'a güzel bir tesis yapmak. Tabii bu tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Ancak bu sefer bunu yapmaya yaklaştık. Yer bulmakta zorlanıyorduk. Yeni Malaya Stadyumu’muzun yanında İnönü Üniversitesi’ne ait yeri istedik. Yanında da yine üniversiteye ait bir alan var. 200 dönüm arazi verilirse oraya Türkiye'nin en güzel tesisini yapacağız." dedi.

Gevrek, kurumsallaşma yolunda adımlar attıklarını kaydederek, spor mağazalarıyla ve web televizyonuyla yavaş yavaş hedeflerine ilerlediklerini ifade etti.

11 MİLYON 500 BİN LİRALIK BORÇ

Geçen yılki olağan mali genel kurulda kulübün borcunun 26 milyon milyon lira olduğunu hatırlatan Gevrek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sportif anlamda başarı önemli ama ekonomi anlamında da bizim mutlaka başarılı olmamız lazım çünkü Malatya şehri olarak biz bunun acısını hep birlikte yaşadık. Eski Malatyaspor'umuz nerelerden nerelere gitti. Bunun tek sebebi ekonomi anlamında yaşanan sıkıntılar. Bu sene ekonomi anlamında biz hedef koyduk, 'Ne olursa olsun borcu, mevcut olan borcun altına düşüreceğiz’ dedik. Çok şükür bugünkü tabloya baktığımızda ligde beşinci sıradayız ama benim önemsediğim bugünkü mali tablodur. Bana göre burada en büyük başarı budur. Tabloya baktığımız zaman 11 milyon 500 bin lira borcumuz var. Anadolu takımlarına baktığınız zaman kendi gelirlerimizle geçinmemiz maalesef çok zor. Üretip satarsanız kulüp para kazanır. Üretip satan bir kulüp olmadık ama alıp satan bir kulüp olduk. Geçen sene 3 futbolcu kardeşimizi sattık, toplam 4 milyon 250 bin avro bonservis geliri oldu."

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi. Bütün raporlar okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede kulübün 2018-2019 sezonu gelir ve gider tablosu 146 milyon lira olarak açıklandı. Ayrıca 2019-2020 sezonunun tahmini bütçesi ise 150 milyon lira olarak belirtildi. Tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.