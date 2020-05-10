Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı korona virüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı.
Bu arada korona virüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.
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