Yeni Nesil Ajan XXX3 filmi oyuncuları kimler? Yeni Nesil Ajan 3 filmi konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Yeni Nesil Ajan 3 filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

YENİ NESİL AJAN XXX3 FİLMİ OYUNCULARI

Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone, Kris Wu

YENİ NESİL AJAN XXX3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Heyecan arayan karakterlerden yepyeni bir ekip oluşturan Xander, kendisini ölümcül bir komplo ağının içine düşmüş bulur. Üstelik bu komplo dünya hükümetlerinin en üst düzeylerini işaret eden bir tuzak olarak karşısına çıkar. Vin Diesel’in başrolünde olduğu yapım casus gerilim türüne yeni bir soluk getiriyor.