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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni sezona yeni Galatasaray!

Geçen sezon istediğini alamayan Galatasaray, yeni sezona yenilenen yüzüyle giriyor

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  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon tarihinin en kötü performansını sergileyen Galatasaray, yeni sezona yenilenen kadrosuyla giriyor.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Sarı-kırmızılı futbol takım, geçen sezon başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme operasyonuyla başladığı Süper Lig'de beklediğini bulamadı. Ocak ayında Terim ile yolları ayıran Galatasaray, sezonu İspanyol teknik adam Domenec Torrent yönetiminde tamamladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, ligi 13. sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Sezonun tamamlanmasının ardından yönetim değişikliği yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek dönemi başladı. Özbek, teknik direktörlüğe kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'u getirirken önemli bir transfer operasyonuna girişti.

     
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen santrfor Haris Seferovic, sağ bek Leo Dubois, orta saha oyuncuları Sergio Oliveira ile Fredrik Midtsjö'yü transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'daki formuyla milli takıma seçilen stoper Abdülkerim Bardakcı ile Altay'daki performansıyla dikkati çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağladı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Geçen sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynayan Emre Akbaba, Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün ve Giresunspor'un kalesini koruyan Okan Kocuk'un iyi performans sergileyerek takıma dönmesi de Galatasaray'da yüzleri güldürüyor.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    GENÇLER MEMNUN EDİYOR

    Galatasaray'da sezon başı kampında yer alan futbol akademisinden genç futbolcuların performansı teknik heyeti memnun etti.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Okan Buruk, sezon başı kampında genç oyunculara ciddi şans verdi.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Kampa götürülen Hamza Akman, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka ve Ali Turap Bülbül hazırlık maçlarında verilen şansı iyi kullandı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    GİDENLER

    Galatasaray'da geçmiş dönemlerde önemli yatırımlar yapılan ancak beklenen performansın alınamadığı birçok oyuncuyla yollar ayrıldı.

     
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu İspanya'nın Sevilla takımına 15 milyon avro karşılığında satan "Cimbom" önemli bir gelir elde etti.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Bonuslarla yaklaşık 13 milyon avro ödediği Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, 6 milyon dolar ödediği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ve 3,5 milyon avro verilen Olimpiu Morutan'ı farklı takımlara kiraladı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Eric Pulgar, Inaki Pena, Halil Dervişoğlu ile yola devam etmedi.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü Eyüpspor'a kiralayan sarı-kırmızılılar, kiradan dönen Aytaç Kara'nın da sözleşmesini feshetti.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    7 HAZIRLIK MAÇI

    Hazırlıklara İstanbul'da başlayan Galatasaray, Avusturya'da 2 etaplı kamp gerçekleştirdi.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet aldı. Galatasaray ayrıca bu maçlarda ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    İlk etap kampında 4 hazırlık maçına çıkan "Cimbom" sırasıyla Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, Macaristan takımı MOL Fehervar'a 1-0 yenildi. Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'u 2-0 yenen Galatasaray, aynı ülkeden Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Yaklaşık 2 hafta süren kamptan İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'ndaki hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    İkinci etap kampı için yeniden Avusturya'ya giden Galatasaray, burada İtalya ekiplerinden Salernitana ile 1-1 berabere kalırken Fiorentina'yı 2-1 yendi.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Hazırlık maçlarında 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 6 gole engel olamadı. Söz konusu maçlarda 2 gol atan yeni transfer Haris Seferovic, ayrıca asistleriyle dikkati çekti.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu (2), Oğulcan Çağlayan, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis ve Emre Akbaba hazırlık maçlarında gol atan isimler oldu.
  • Yeni sezona yeni Galatasaray!

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