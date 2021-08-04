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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 73, Suudi Arabistan da 14 kişi daha yaşamını yitirdi

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 73 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 bin 713 kişinin enfekte olduğu, 6 bin 574 kişinin ise iyileştiği belirtilirken Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1043 yeni vaka kaydedildiği, 1211 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 73, Suudi Arabistan da 14 kişi daha yaşamını yitirdi
AA

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 73 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 bin 713 kişinin enfekte olduğu, 6 bin 574 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 18 bin 938'e, vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 84'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 494 bin 760 olduğu kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1043 yeni vaka kaydedildiği, 1211 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece salgındaki toplam can kaybının 8 bin 284, vaka sayısının da 529 bin 995 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 511 bin 318'e ulaştığı ifade edildi.

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