Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa

AA

Çolak, Antalya Tabip Odasında düzenlenen toplantıda, ilk olarak Çin'de görülen ve farklı ülkelere yayılan virüs hakkında bilgi verdi.

Virüsün insandan insana çok çabuk yayılabildiğine dikkati çeken Çolak, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla bulaştığını belirtti.

Bu nedenle özellikle ellerin sık sık yıkanmasını gerektiğini anlatan Çolak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalıktan korunmanın en önemli unsurlarından biri el yıkamak. Bir kişi, bir saatte elini en az 50 kere yüzüne götürüyor. Virüs sabuna çok duyarlı. Elleri bilekleri de kapsayacak şekilde sabunla, suyla en az 20 saniye yıkayarak temizlemek gerekiyor. Virüs yüzde 70'lik etanole duyarlı. Havayla temas etmeyen sprey şeklinde olan ve yüzde 80 etanol içeren kolonyadan çantanıza atın, ellerinizi yıkayamadığınız zaman kolonyayı kullanın. Bu virüs için kolonyadan kesin olarak faydalanabiliriz."

Çolak, sağlıklı kişilerin maske kullanmasının önerilmediğini ancak sağlık personelinin ve böyle bir vaka görüldüğünde bu kişiyle ilgilenen kişilerin maske takması gerektiğini aktardı.

- "Hastalar, pat diye yere düşüp ölmüyorlar"

Hastalardaki belirtilerin ateş, solunum sıkıntısı ve akciğerde zatürre ile uyumlu bulgular olduğunu anlatan Dilek Çolak, bazı hastaların ise hiç belirti göstermediğini ifade etti.

Hastalığın virüsün bulaşmasından 2 ila 14 gün içerisinde belirtileri gösterdiğini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Olguların çoğunda ateş ve kuru öksürük var, balgam yok. Kas ağrısı, halsizlik de olabiliyor. Hastada zatürre tablosu gelişiyor. Hastalık 70 yaş üstünde ve beraberinde diyabet, kalp, akciğer hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlarda daha ağır seyretmekte. Yapılan çalışmalarda hastaneye yatan ağır hastalarda ölümün ikinci hafta olduğu belirtiliyor. 5. gün solunum sıkıntısı yaşıyor ve 7. gün hastaneye yatma gereksinimi oluyor. Sosyal medyadan ben de izledim, hasta olan insanlar öyle pat diye yere düşüp ölmüyorlar, böyle bir şey yok."

Hastalığın henüz tedavisinin olmadığını ve etkili bir antiviral bulunmadığını bildiren Çolak, antibiyotiklerin de işe yaramayacağını vurguladı.

Virüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çolak, virüsün ısıya duyarlı olduğunu, bu nedenle havaların ısınmasıyla azalmasına yönelik bir beklenti oluştuğunu aktardı.

Çolak, virüsün Türkiye'de de görülmesi durumunda uygulanacak bir eylem planı hazırlandığını söyleyerek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.