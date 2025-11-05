Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Yeni trafik cezaları yolda! Yeni Trafik Kanunu ile hangi düzenlemeler geliyor, sürücülere hangi cezalar verilecek?

        Yeni trafik cezaları yolda! Yeni Trafik Kanunu ile hangi düzenlemeler geliyor?

        Yeni Trafik Kanunu üzerinde hazırlıklar devam ediyor. Hedeflerinin trafikte ceza yazmak olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ceza, insanı anlık durdurur. Ama kalıcı olan bunun bir vicdan sorumluluğu haline gelmesi. 37,5 milyon sürücü var. Bu yollarda ya sürücüsünüz ya yolcusunuz ya yayasınız. Yani kendiniz kurala uyduğunuz zaman başkasının yaşam hakkını da korumuş oluyorsunuz." dedi. İşte, taslakta yer alan yeni düzenlemeler ve öngörülen cezalar...

        Giriş: 05.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:55
        1

        Yeni Trafik Kanunu üzerinde hazırlıklar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yeni trafik kanunu taslağının amacının “ceza vermekten ziyade trafik bilincini geliştirmek” olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, düzenlemenin temel hedefinin sürücülerin davranışlarını kalıcı şekilde değiştirmek olduğunu ifade etti. İşte, taslakta yer alan yeni düzenlemeler ve öngörülen cezalar...

        2

        YENİ TRAFİK KANUNU'NDA NELER VAR?

        Taslak 36 madde içeriyor ve hem bireysel ihlallere hem de sistematik risklere yönelik cezaları yeniden düzenliyor:

        Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

        - İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

        - İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

        - Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

        - Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

        3

        ‘Dur’ İhtarına Uymama

        - 200.000 TL ceza

        - 60 gün ehliyet geri alma

        - Araç 60 gün trafikten men

        4

        Ehliyetsiz Araç Kullanımı

        - 40.000 TL ceza

        - Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

        - 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali

        5

        Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

        - İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

        - Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün

        - Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

        - Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men • Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:

        - Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

        - Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

        - Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

        Ambulansa Yol Vermemek

        - 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men

        6

        Motosikletliler

        - Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL

        - Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları

        7

        YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Ak Parti tarafından verilen yeni kanun teklifinin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

