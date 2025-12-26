Habertürk
        Yeni yıl ruhuna girmek için bu filmleri izleyebilirsiniz! İşte yılbaşı ile özdeşleşmiş 10 film!

        Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişi evde geçireceği akşamları yılbaşı filmleriyle renklendirmek istiyor. Kimi izleyiciler klasiklere yöneliyor, kimi de modern yapımların sıcak hikâyelerinden hoşlanıyor. Her türden izleyiciye hitap eden bu listede nostalji, mizah, romantizm ve fantastik ögeler bir araya geliyor. İşte detaylar!

        Giriş: 26.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:36
        1

        Kış geceleri uzadıkça evde film keyfi daha cazip hale geliyor. Yılbaşı temalı filmler, hem sezonun ruhunu yansıtıyor hem de izleyiciye küçük kaçamaklar sunuyor. Bu 10 film, farklı türleri ve duyguları bir araya getirerek yıl sonu atmosferini tamamlıyor. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        1. HOME ALONE (1990) – EVDE TEK BAŞINA

        Aile kaosu, mizah ve unutulmaz tuzaklarla dolu bu film, yılbaşı izleme ritüelinin değişmezlerinden. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor.

        3

        2. LOVE ACTUALLY (2003)

        Birbirine bağlanan dokuz farklı hikâye üzerinden yılbaşı romantizmini anlatan film, sezonun en çok izlenenlerinden biri.

        4

        3. THE HOLIDAY (2006)

        İki kadın, iki ev değişimi ve beklenmedik aşklar… Yeni yıl ruhunu sakin ve sıcak bir hikâyeyle sevenlere uygun.

        5

        4. ELF (2003)

        Kuzey Kutbu’ndan New York’a uzanan komik bir yolculuk. Enerjisi yüksek bir yılbaşı filmi arayanlar için birebir.

        6

        5. KLAUS (2019)

        Noel Baba mitine modern ve duygusal bir dokunuş getiren animasyon, yılın en etkileyici yapımlarından biri.

        7

        6. THE POLAR EXPRESS (2004)

        Kuzey Kutbu’na doğru çıkan büyülü bir tren yolculuğu. Görsel atmosferiyle yılbaşı temasını güçlü şekilde hissettiriyor.

        8

        7. JINGLE ALL THE WAY (1996)

        Bir babanın yılbaşı hediyesi peşindeki telaşını komik bir dille anlatan film, özellikle ailece izlemek için ideal.

        9

        8. ARTHUR CHRISTMAS (2011)

        Noel görevine teknolojik bir açıdan yaklaşan film, hem hızlı temposu hem de sıcak hikâyesiyle öne çıkıyor.

        10

        9. IT’S A WONDERFUL LIFE (1946)

        Yeni yılın anlamını sorgulatan en köklü klasiklerden. Umut, dayanışma ve ikinci şans temalarıyla güçlü bir etki bırakıyor.

        11

        10. THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE (2005)

        Karlarla kaplı fantastik bir dünyanın kapısını aralayan film, yılbaşı atmosferini büyülü bir tonda sunuyor.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
