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Yeni Zelanda'da son koronavirüs hastası da taburcu oldu

Yeni Zelanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gece yarısından itibaren kaldırılıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede bilinen en son enfekte olmuş kişinin iyileştiğini, ülkede koronavirüs salgınının bittiğini ve salı gününden itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı

Jacinda Ardern
HABERTURK.COM

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ülkede bilinen en son enfekte olmuş kişinin iyileştiğini, ülkede koronavirüs salgınının bittiğini ve salı gününden itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.

Başbakan Ardern, "Bugün Yeni Zelanda'da aktif vaka yok. Son 17 gün içinde yaklaşık 40.000 kişiyi Covid-19 için test ettik ve hiçbirinin testi pozitif çıkmadı" dedi.

"ETKİNLİKLER KISITLAMASIZ BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİR"

Reuters'ta yer alan habere göre, ülkedeki alarm durumunu gece yarısından itibaren birinci seviyeye çektiklerine dikkat çeken Başbakan Ardern, "Kamuya açık ve özel etkinlikler kısıtlamasız bir şekilde yapılabilir. Perakende ve konaklama sektörleri normal bir şekilde faaliyet gösterebilir. Tüm toplu taşıma çalışmaya devam edebilir" diye konuştu.

ALARM SEVİYESİ 2'DEN 1'E ÇEKİLECEK

"Bugün 75 gün sonra hazırız" diyen Ardern, hükümetin sosyal mesafe kısıtlamalarını kaldırdığını belirtti. Ardern, pazartesi gece yarısından itibaren sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılacağını, ülkenin alarm seviyesinin 2'den 1'e çekileceğini kaydetti.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs Yeni Zelanda'da ilk kez şubat ayının sonlarında görülmüştü. O günden bu yana ilk kez aktif koronavirüs vakasının görülmediği bildirildi. Ülkede koronavirüse yakalanan 1.154 kişi oldu, 22 kişi hayatını kaybetti.

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