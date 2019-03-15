Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından cuma namazı esnasında düzenlenen İslamofobik terörist saldırıya Türkiye, anında tepki gösterdi.

İSLAMOFOBİK FAŞİST TERÖR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kınama mesajında dünyada yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İslamofobik faşist terörizme dur demeli" çağrısında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de "Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur" tespiti dikkat çekti.

BATI KATLİAM İÇİN NE DEDİ?

Türkiye'den bu tepkiler yükselirken saldırıyı nasıl nitelendireceği merak edilen dünya liderlerinden güçlü bir kınama gelmedi. Katliamı "terörist saldırı" olarak geçen batı medyasında ise henüz İslamofobiye, ırkçılığa bir vurgu yapılmadı. Batı'da gerçekleşen ve Türkiye'nin de anında terörizmin karşısında tutum aldığı saldırılarda Batı medyası "İslamcı terör" ifadesini kullanmaktan çekinmemişti.

"HRİSTİYANCI TERÖR" MÜ?

Batı'nın bu tutumunu birçok konuşmasında eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir. İslamla terörü kimse bir araya getiremez" demişti. Yeni Zelanda'daki İslamofobik terörist saldırının ardından Batı medyasında ya da sosyal medyada "Hristiyancı terör" gibi ifadelerin kullanıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.

Peki Türkiye'den gösterilen tepkilerde hangi ifadeler yer aldı?

"IRKÇI VE İSLAM KARŞITI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 15, 2019

"DÜNYA ARTIK DUR DEMELİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabında "Yeni Zelanda #Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2019

"SİYASİLERİN SORUMLULUĞU"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır."

"HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Christchurch'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onları sevenlerimizle... Bu, terörün her türlüsüne karşı birleşmemiz için de bir hatırlatıcıdır."

"İSLAM DÜŞMANI ARGÜMANLAR"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda #Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları biraraya toplamış."