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Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri olarak bilinen Auckland'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sağanak yağışın etkisi artırarak devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkilemiş, rüzgarın şiddeti 70,2 kilometre olarak ölçülmüştü

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AA / HABERTURK.COM
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Yeni Zelanda'nın en büyük şehri olarak bilinen Auckland kentinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti.
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Yetkililer, yağışların etkisini artıracağı yönünde uyarıda bulunurken, Auckland'ın Ocak ayı ortalamasının yüzde 40 üzerinde yağış aldığı açıklandı. 

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Yağışlar kentin birçok bölgesinde sel ve heyelanlara yol açtı. Kentin Remuera bölgesinde heyelanda bir evin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Wairau Vadisi bölgesinde selden 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    BBC'nin haberine göre, Auckland'ın yaz mevsiminde düşen ortalama yağış miktarının yüzde 75'i 15 saatte düştü.

     

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    13 SAAT UÇTUKTAN SONRA BAŞLADIKLARI YERE DÖNDÜLER

    Business Insider'ın haberine göre, Emirates Hava Yollarına ait yolcu uçağı cumartesi günü yerel saatle 10.30 sularında Dubai Havalimanı'ndan Auckland'a gitmek üzere havalandı.

     

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Uçak saatlerce yol aldıktan sonra Auckland Havalimanı'nın şiddetli yağıştan dolayı iç ve dış uçuşlara kapatılması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

     

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Yolcular, toplamda 13 saat süren uçuşun ardından başladıkları noktaya geri döndü.

     

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Auckland'da 27 Ocak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edilmişti.
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    MARMARİS SULAR ALTINDA KALMIŞTI

    27 Ocak günü, Muğla'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. 
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkilemiş, Marmaris'te rüzgarın şiddeti 70,2 kilometre olarak ölçülmüştü.
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    Güneydoğu'dan esen fırtına ağaçları devirdi, dev dalgalar oluşturdu, iş yerlerinin tabelalarını tentelerini uçurdu. Yetkililer, vatandaşların sağanak ve aşırı rüzgar sebebiyle can ve mal güvenlikleri açısından dışarıya çıkmamalarını istemişti.

     
  • Yeni Zelanda'nın en büyük şehri suya gömüldü: 4 kişi hayatını kaybetti, yağışlar daha da artacak uyarısı verildi!

    İçmeler Mahallesi’nde dere taştı. Dağlardan sel suları ile gelen tomruklar caddelere sürüklendi. Turunç Mahallesi’nde de Dereözü deresi taştı. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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