Yeni Zelanda’nın en sıcak haziranı 0:00 / 0:00

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Ülkenin resmi iklim verilerine göre Yeni Zelanda, iklim kayıtların tutulmasından bu yana en sıcak haziranını yaşamış oldu.

Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsü verileri, 1909’dan bu yana haziran ayı sıcaklığının en yüksek olduğunu kaydetti.

Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, kaydedilen en yüksek sıcaklığın Hawke Körfezi'ndeki Hastings ve Auckland'ın kuzeyindeki Leigh'de olduğu ve sıcaklıkların ayın farklı günlerinde 22 dereceye ulaştığı bildirildi.

Altı ana merkezden Auckland en sıcak ve en güneşli, Tauranga en yağışlı, Christchurch en soğuk ve en kurak ve Dunedin en az güneşli olanıydı. NIWA, sıcaklıkların normalin üstündeki seyrinin iklim değişikliği ile alakalı olduğunu aktardı.