Yeniçağa Kuş Cenneti doğaseverlerle yeniden buluşmayı bekliyor - BOLU

AA

Kuş gözlemcilerinin de uğrak yerleri arasında bulunan Yeniçağa Gölü, Kovid-19 önlemleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunan göl, kapsadığı 2 bin 780 dekar alanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan Yeniçağa Gölü'nü her sene göç mevsimlerinde 264 türde binlerce kuş ziyaret ediyor.Göç mevsimlerinde gölü ziyaret eden 90 türden fazlası ise burada yumurtlayarak kuluçkaya yatıyor.Yeniçağa Gölü, turna, arı şahini, angut, balık kartalı, flamingo, ördek, kaz, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzunun yanı sıra onlarca farklı kuş türünü ağırlıyor.Bu kuşlardan turna, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzu burada konaklayarak üreyen kuş türlerinin başında geliyor.Gerek günübirlik gezinti ve piknik yapmak için gerekse de Yeniçağa Kuş Cenneti'ne gelen kuşları incelemek için burayı tercih eden kuş bilimcileri ile gözlemcilerin, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden bölgeye gelmesi bekleniyor.Bu kapsamda Yeniçağa Kaymakamlığı ile belediye tarafından bölgede geniş kapsamılı temizlik ve ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.Salgın sürecinin ardından Yeniçağa Kuş Cenneti'ne gelecek vatandaşlar, göl çevresinde bulunan piknik alanlarında vakit geçirebilecek, kulelere çıkarak hem çevreyi hem de burada bulunan birbirinden güzel kuşları izleyebilecek.- "Ziyaretçilerimizi yeniden bekliyoruz"Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü belirtti.Özçelik, bu kapsamda aldıkları tedbirler nedeniyle Yeniçağa Gölü ile etrafındaki hareketlilik ve turizm sirkülasyonunun azaldığını ifade ederek, "Birçok ziyaretçi pandemiden önce Yeniçağa Gölü'nü ve kuş cennetini ziyaret ediyordu. Pandemiyle mücadelemizden sonra hayatımız normale döndüğünde aynı şekilde vatandaşlarımızı kuş cennetimize ve Yeniçağa Gölü'müze bekliyoruz." diye konuştu.Özçelik, Yeniçağa Gölü'nün kuşların göç güzergahında bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin birçok yerinde göremeyeceğimiz çeşitteki ve renkteki kuşu gölümüzde görmekten, izlemekten keyif alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu keyfi yaşayama bekliyoruz."- "264 kuş çeşidimiz var"Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar da ilçelerindeki gölün önemli bir kuş cenneti olduğunu dile getirdi.Çağlar, Yeniçağa Gölü'nün Türkiye'de Manyas'tan sonra en çok geçiş yapan ve konaklayan kuş türüne sahip olduğunu ifade ederek, "Bunların da çoğu burada konaklamakta ve burada yavrulamaktadır. Göl sahasında da endemik bitkilerin olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunun için Yeniçağa Gölü'nün önemi gerçekten çok farklıdır." değerlendirmesinde bulundu.Çağlar, koronavirüs salgını öncesinde çok sayıda aile, kuş bilimci ve gözlemcisini ağırladıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:"Aileler burada piknik yaparak, göl çevresinde ve içinde bulunan kuşları seyrederdi. Ayrıca kuş gözlemcileri de buraya sabahın erken saatlerinde gelerek kuşları görüntülerdi. Bunlar bize gurur veriyor. Bu çalışmaların devam etmesi için salgın sürecinden sonra ilçemize gelecek misafirlerimiz için elimizden geleni yapacağız."