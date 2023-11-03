Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeniden değerleme oranı ne kadar oldu? 2024 yeniden değerleme oranı yüzde kaç oldu? 2024 Ehliyet, MTV, trafik cezası ve telefon harcı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

Yeniden değerleme oranı ne kadar ve yüzde kaç oldu? İşte yeni vergi, harç ve cezalar TÜİK tarafından gün itibariyle açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2024 yeniden değerleme oranı da belli oldu. Söz konusu oranın yüzde 58.46 olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar; hangi verginin ne kadar olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuya dair tüm bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:50 facebook

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2024 yılı itibariyle geçerli olacak birçok fiyat düzenlemesini belirleyen yeniden değerleme oranı açıklandı. Konuya ilişkin vatandaşlar; yeni yıldaki vergi, harç ve cezaların ne kadar olduğuna dair araştırmalar yapıyor. İşte, yeniden değerleme oranı ile son durum...

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İŞTE YENİ YILIN VERGİ, HARÇ VE CEZALARI



Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 347 liraya, en yüksek 160 bin 285 liraya yükselecek.



PASAPORT HARCI



Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.