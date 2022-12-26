Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD'nin "artan gizli yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Tayvan, Çin'in adımlarını kendi donanma gemilerinin yanı sıra füze sistemleri aracılığıyla da izlediğini söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in adaya 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderdiğini bildirdi. Çin'in Tayvan'a gönderdiği uçaklar arasında 18 J-16 savaş uçağı, 11 J-1 savaş uçağı, 6 Su-30 savaş uçağı ve insansız hava aracı bulunuyordu.

Açıklamada tatbikatın, "ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu" vurgulandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü" belirtildi.

2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı.

Çin, yasa nedeniyle ABD'yi protesto etmiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yasanın "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği belirtilerek, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahale kabul edilemez." ifadesine yer verilmişti.