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Yeniden gerilim: Çin, "ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu

Çin, ABD ile Tayvan'ın gizli yakınlaşmasına karşı ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı ise Çin'in ada çevresine 71 hava aracı ve 7 gemi gönderdiğini bildirdi

Yeniden gerilim: Çin,
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AA / HABERTURK.COM

Çin'in, Tayvan ile ABD'nin artan yakınlaşmasına karşı ada çevresinde askeri tatbikat yapacağını duyurmasının ardından, Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in 71 hava aracı gönderdiğini açıkladı.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD'nin "artan gizli yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in adaya 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderdiğini bildirdi. Çin'in Tayvan'a gönderdiği uçaklar arasında 18 J-16 savaş uçağı, 11 J-1 savaş uçağı, 6 Su-30 savaş uçağı ve insansız hava aracı bulunuyordu.

Tayvan, Çin'in adımlarını kendi donanma gemilerinin yanı sıra füze sistemleri aracılığıyla da izlediğini söyledi.

"ABD İLE TAYVAN YAKINLAŞMASINA YANIT"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü" belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, "ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu" vurgulandı.

Tatbikat, ABD'de 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı.

Çin, yasa nedeniyle ABD'yi protesto etmiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yasanın "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği belirtilerek, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahale kabul edilemez." ifadesine yer verilmişti.

PELOSI'NİN TAYVAN ZİYARETİ GERGİNLİĞE SEBEP OLMUŞTU

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.

Pelosi'nin ziyareti, adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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