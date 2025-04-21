"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, "yenidoğan çetesi"ne yönelik hazırlanan ve bu dosyayla birleştirilmesine karar verilen 13 sanıklı iddianame kapsamındaki bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Senanur Ünlü savunmasında, TRG Hospital Hastanesi'nde sadece 10 ay tıbbi sekreter olarak çalıştığını, işten çıkmadan 3 ay önce sanık Fırat Sarı ve tanıdığı diğer bazı sanıkların hastaneye geldiğini söyledi.

Sanık Hasan Basri Gök'ün yazdığı epikrizleri sisteme geçirdiğini öne süren Ünlü, "Sisteme epikriz girmekten başka yaptığım bir şey yoktu. Beni yoğun oldukları bir dönem aramışlardı. Onun mesai ücretini Fırat Sarı attı. Ben maaşımı hastaneden alıyordum. 4 aydır tutukluyum. Yeni doğum yapmış bir anneyim. Böyle bir davada olmak çok zor. Bir yaşında bir bebeğim var. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Özel Avcılar Hospital'de tıbbi sekreter olarak çalışan tutuklu sanık Gözde Polat da yenidoğan yoğun bakımında tıbbi sekreter olarak çalıştığını ve ilk iş deneyimi olduğunu söyledi.