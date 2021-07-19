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Haberler Gündem 3. Sayfa Yenikapı'da denize giren Suriyeli boğuldu
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Yenikapı Sahili'nde denize giren Suriyeli boğuldu

İstanbul Yenikapı Sahili'nde akşam saatlerinde Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi, serinlemek için sahilden denizde boğuldu. Cansız beden, ihbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar tarafından denizden çıkarıldı

Yenikapı'da denize giren Suriyeli boğuldu
Yenikapı'da denize giren Suriyeli boğuldu
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DHA

Olay Fatih, Yenikapı Sahili'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen kişi bir anda gözden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamları çağırdı. Balık adamlar denize kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Bir süre denizde arama yapan ekipler denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Botla karaya çıkarılan Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayı gören ve ismi öğrenilemeyen bir kişi "Evet bir buçuk iki saat önce buradan denize atladı. Cenazesini şuradan çıkarıp götürdüler. Polis ekipleri geldi arama yaptılar. Suriyeli bir kişiymiş" dedi. Bu sırada olayın meydana geldiği yerde gece olmasına rağmen halen denize girenlerin olması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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