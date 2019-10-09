Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, söz konusu sistemin Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu enerji alanında kazanımlarını artırabileceğine dikkati çekti.

Sözleşmeler ve şirketlere verilen teşviklerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, teşviklerin lira veya döviz bazında olabildiğini ve garanti bir gelir oluşturması yönüyle de riski azalttığını dile getirdi.

Yılmaz, azalan risk neticesinde kreditör veya finansörlerin, yatırımcılara daha uygun krediler verdiğini vurgulayarak, "Bu konuyla ilgili birtakım görüşmeler var. Neticede, yasanın çıkmasına daha yaklaşık 15 ay gibi bir süre var ama o zamana da bırakmayız. Bir çalışma var. Bununla ilgili de herhalde bir kanun çıkacak, o da çözülecek." diye konuştu.

Teşviklerin özellikle yenilenebilir enerji alanında çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor ama bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'nin kazancına olan şeyler. Bugün övünerek söylüyoruz ki yüzde 65 yerli ve yenilenebilir kaynakla enerji üretiyoruz. Bu cari açığımıza da olumlu yansıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, teşvikler olmasaydı Türk enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin payının bugünkü seviyesine gelemeyeceğini belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2-3 sene içinde 7 bin megavat kurulu güce yakın güneş santrali kuruldu. 4-5 sene önce bir megavat güneş enerjisi santralinin yatırım maliyeti yaklaşık 3-4 milyon dolardı. Şimdi 600-700 bin dolarlara geriledi. Belki 2 sene sonra daha da düşecek. Maliyet düştüğü gibi teknolojik verimlilik de artıyor. Teknoloji, inanılmaz derecede gelişiyor. Eskiden yaklaşık bin 200 saat kadar enerji üretirken şimdi 2 bin saat enerji üreten santraller görüyoruz."

AKARYAKITTA PROMOSYON VE KAR MARJI

Yılmaz, akaryakıtta promosyon uygulamasında yaptıkları düzenlemeyle tabak, bardak gibi hediyeler verilmesinden ziyade, bir hediye veya indirim yapılacaksa bunun akaryakıt fiyatı üzerinden verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

EPDK Başkanı Yılmaz, kredi kartıyla satışlarda ise kimsenin bayilere fazladan yük getirmesini istemediklerini söyledi. Yılmaz, dağıtım şirketi ve bayiler arasındaki kar marjını bayi lehine değiştiren düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bayilere marjdan yüzde 55 verilmesi önemli bir viraj oldu çünkü ciddi bir şekilde finans sektörü akaryakıt sektörüne ortak gibiydi. Bunun kırılımını herhalde anlayabiliyorsunuz. Dağıtıcı, 5 ila 10 yılda kazanacağını baştan alıyordu. Böyle bir ticaret yok. Biz diyoruz ki kardeşim, yatırım yapıyorsan istasyona, bu yatırımı dikkate alalım ama ben sana intifa bedelini vereyim. 10 yıllık istasyonda kazanacağını şimdi vereyim diyor, kredilendiriyor ve gidip bir faktoring şirketine kırdırıyorsun. Bu uygulamanın doğru olmadığını söylüyoruz. EPDK'nin bir yanda sektörü yönlendirme görevi de var. Bu yapı, doğru bir yapı değil. Hiçbir ülkede, böyle bir yapı yok. Düşünebiliyor musunuz, ondan sonra kar marjı yüzde 70'e 30 oluyor, hangi sektörde toptancı perakendecinin 2 katını kazanıyor?"