Yepyeni kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; yepyeni mi, yep yeni mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

YEPYENİ SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, yepyeni şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yep yeni" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yepyeni"dir.

YEPYENİ NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre yepyeni kelimesi, "Çok yeni, hiç kullanılmamış, eskiyle bağlantısı olmayan, alışılmamış, görülmemiş, tertemiz, tertemiz bir biçimde" gibi anlamlarda kullanılmaktadır.