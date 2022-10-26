Yer: Trabzon... Altapı çalışmasında bulundu 0:00 / 0:00

AA

Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda eski mezar taşı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de devam eden su hattı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile yapılan kazıda, tarihi olduğu değerlendirilen mezar taşına rastlandı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Mezar taşını fark eden görevliler, durumu Anıtlar Kurulu ve Trabzon Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Müze Müdürlüğü ekipleri, mezar taşını koruma altına aldı.