Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.





Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.



Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest alırken çocuklarıyla camiye gelenler vaaz dinledi.



Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.



- Mersin



Mersin'de de vatandaşlar, namaz kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.



İl Müftüsü Mustafa Topal, bayram namazının önemine değindiği vaazda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.



Vatandaşlar daha sonra bayram namazı kıldı, dua etti.



Mersin Valisi Atilla Toros, İl Müftüsü Topal ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.



- Hatay



Hatay'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.



İl Müftüsü Necati Şafak'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.



- Osmaniye



Osmaniye'de Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar erken saatlerde camilere geldi.



Sumbas ilçesinde merkez Fatih Camisi'ne gelerek saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

