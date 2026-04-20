        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Valisi Mustafa Yavuz ortaokul öğrencileriyle buluştu

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, DSİ Baraj Ortaokulu'nda düzenlenen Bayrak Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Valiliğin açıklamasına göre Yavuz, okulda gerçekleştirilen törene katıldı.

        Yavuz, programda yaptığı konuşmada, bayrağın bağımsızlık, birlik ve beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu söyledi.

        Kentte yaklaşık 522 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını belirten Yavuz, öğretmen ve öğrencilere şöyle hitap etti:

        "Sizler bu vatanın yarınlarısınız. Kıymetli öğretmenlerimiz sizler sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerimizin hem akademik hem de ahlaki gelişiminde en önemli görevi üstlenen rehberlerimizsiniz. Bizler de bu bilinçle evlatlarımızın güvenliği, huzuru ve nitelikli eğitimi için kararlılıkla çalışıyor, okullarımızda güvenlik tedbirlerini güçlendirerek güçlü yarınlar inşa ediyoruz."

        Yavuz, güvenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu anlattı.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının herkesi derinden etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "İnşallah bundan sonra bu tür acıların yaşanmadığı, sizlerin yüzünüzün hep güldüğü, hem ilimizde hem ülkemizde çocuklarımızın okula cıvıl cıvıl geldiği, sevincinizin okullarımızın her yerinde yankılandığı çok güzel dersler olur. Hepinize bugünden başlamak üzere iyi dersler diliyorum"

        Bayrak Töreni'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve veliler de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        DAİMFED heyeti, Bakan Yardımcısı Cangir ile sektör sorunlarını görüştü 11 i...
        Enerji verimliliğini arttırma yolları sanayicilere anlatılacak 23. Ekserji...
        Şehit annesinin "ev mağduriyeti" iddialarına müteahhitten yanıt
        Yüreğir Belediyesi, filosuna 3 yeni araç ekledi
        İstanbul Lider Koleji'nden uluslararası eğitim iş birlikleri
        Kozan semalarında leyleklerin göç yolculuğu mest etti
