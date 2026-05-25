Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darbederek sırt çantasını, kredi kartlarını ve kulaklığını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın 22'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, F.G. ve O.E. ile taraf avukatları katıldı.



Beyanı alınan müşteki E.B. olay günü Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde bulunan otobüs durağında beklediği sırada bir otomobilin yanaştığını söyledi.



Otomobildeki kişinin havanın yağmurlu olması sebebiyle kendisini gideceği yere bırakabileceğini söylediğini belirten E.B. şöyle devam etti:



"Otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdum. Bir süre sonra F.G. arkadaşları A.A. ve O.E'yi bir petrol istasyonunun önünden araca aldı. Sanıklar benim evimin aksi istikametine doğru araçla seyretmeye başladı. Evimin o yönde olmadığını sanıklara söyledim. Buna rağmen beni dinlemediler. Otomobille Buruk Mezarlığı'na gittik. Araç içinde A.A. bana bıçak çekti ve sırt çantamı, kredi kartlarımı ve kulaklığımı zorla aldılar. Daha sonra beni otomobilden indirip araçla kaçtılar. Durumu polise ihbar ettim. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum."



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.G. olay günü müşteki E.B'yi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin önünden yardım amaçlı otomobiline aldığını söyledi.



Alkollü olduğunu da belirten F.G. savunmasında şunları kaydetti:



"Bir süre sonra petrol istasyonundan bekleyen arkadaşlarım A.A. ve O.E'yi de otomobile aldım. Müşteki E.B. araç içinde arkadaşlarıma küfretti. Kendisini küfretmemesi konusunda uyardım. Bu sırada O.E. müştekiye iki tokat attı ve otomobilden aşağı indirdik. Kesinlikle E.B'yi darbetmedik ve eşyalarını zorla almadık. Otomobil içinde müştekiyi bıçakla tehdit etmedik. Müştekinin tüm iddiaları gerçek dışıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."



Diğer sanıklar da müşteki E.B'nin eşyalarını gasbetmediklerini savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.



Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 6 Aralık 2025'te E.B'nin darbedilip sırt çantası, kredi kartları ve kulaklığının zorla alınmasına ilişkin gözaltına alınan A.A, F.G. ve O.E. aynı gün tutuklanmıştı.



Savcılıkça sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.













