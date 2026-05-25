AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da gündemi değerlendirdi: (1)

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin, "CHP'lilerin, CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi içlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Çelik, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yaptığı açıklamada, şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 43. yılında rahmet ve minnetle andığını söyledi.

        İstinafın, CHP kurultay davası kararına ilişkin değerlendirme bulunan Çelik, "CHP'lilerin, CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi içlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda." diye konuştu.


        - "Siyasi zorbalığa asla izin vermeyiz"


        Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

        "Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Maalesef orada (CHP Genel Merkezi) toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Biz siyasi eleştiriyi, protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştiri ve siyasi protestonun, demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz."

        Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler, bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz ama iş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net şekilde söylüyorum, siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu 1-2 gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

        - "Atlatılmayacak kriz yoktur"

        Meselelerin sükunet içerisinde ve sağduyulu şekilde halledilmesinden yana olduklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Türkiye'nin rejimi, siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir, bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur ama onun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı bu üslupla hedef alması karşısında bizim onların önüne koyacağımız şey, en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız."

        Çelik, sağduyu, sükunet, siyasi akıl, basiret, feraset ve gerçeklerin konuşulduğu bir ortamın hakim olmasını arzuladıklarını söyledi.

        CHP'lilere seslenen Çelik, "Protesto hakkını, eleştiri hakkını kullanmak üzere orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş vatandaşlarımıza saygımız büyüktür fakat onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlarla, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
