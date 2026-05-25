        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte tartıştıkları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Giriş: 25.05.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Kışla Mahallesi'nde 2 Temmuz 2025'te O.S'nin (26) yaralandığı kavganın ardından tutuklanan U.B. (25) ve S.U. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıklar ile müşteki arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.


        İddianamede U.B. ve S.U'nun, takip edilmesi nedeniyle araçtan inip yanlarına yürüyen O.S'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtıkları anlatıldı.


        Haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.


        U.B. ve S.U'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

