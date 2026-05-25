Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte tartıştıkları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Kışla Mahallesi'nde 2 Temmuz 2025'te O.S'nin (26) yaralandığı kavganın ardından tutuklanan U.B. (25) ve S.U. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıklar ile müşteki arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.





İddianamede U.B. ve S.U'nun, takip edilmesi nedeniyle araçtan inip yanlarına yürüyen O.S'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtıkları anlatıldı.





Haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.





U.B. ve S.U'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

