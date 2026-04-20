Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da kavga ettiği kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kavga ettiği kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldüren tutuklu sanık, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada Ozan Alpay'ın (27) öldürülmesine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile tarafların avukatları katıldı.

        Gökhan B. savunmasında, Alpay'ı öldürme amacının olmadığını öne sürerek şu beyanda bulundu:

        "Olay günü maktul bana çok ağır şekilde küfredip tezgahına yöneldi. Tezgaha yürümesine engel olmak istedim ancak beni itekledi. Kendimi korumak isterken elimde bulunan bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Daha sonra evime gittim ve polisler gelince teslim oldum."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada, seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
