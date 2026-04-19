Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu gencin cansız bedeni bulundu. Güzelevler Mahallesi'nde dün 16 yaşındaki İsam İsmail, sulama kanalında akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan gencin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 8 kilometre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

