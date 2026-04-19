        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu gencin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:33
        Güzelevler Mahallesi'nde dün 16 yaşındaki İsam İsmail, sulama kanalında akıntıya kapıldı.

        Gözden kaybolan gencin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 8 kilometre uzağında bulundu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

