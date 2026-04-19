        Milli kürekçi Nil Sevindik'in hedefi olimpiyatlar

        YAKUP SAĞLAM - Kariyerinde 4 Türkiye birinciliği ve Balkan şampiyonluğu bulunan Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü sporcusu milli kürekçi Nil Sevindik, 2028 ve 2032 olimpiyatlarına katılıp madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Adana'da yaşayan Nil, annesinin yönlendirmesiyle yaklaşık 5 yıl önce voleybolun yanı sıra kürek sporuyla ilgilenmeye başladı.

        Kürek sporunda kendini ve geliştiren katıldığı yarışlarda dereceler elde eden Nil, 3 yıl önce milli takıma seçildi.

        Nil Sevindik, 2022, 2023, 2024 ve 2025'te yarıştığı kategorilerde Türkiye birinciliği, 2024'te Balkan üçüncülüğü ile 2025'te ise Balkan şampiyonluğu elde etti.

        Seyhan Baraj Gölü'nde 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na da katılan 17 yaşındaki Nil, kadınlar tek çifte kategorisinde ikinci oldu.

        Milli sporcu, Fenerbahçe'den partneri Derin Kumuk ile 23-24 Mayıs'ta Almanya'nın Brandenburg kentinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Antrenörü Nadir Şahin ile Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden Nil, 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefiyle madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.




        - "İnşallah madalya alıp ülkemizi gururlandırırız"




        Nil Sevindik, AA muhabirine, hayalinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

        Annesinin yönlendirmesiyle başladığı ve zamanla çok sevdiği kürekte en iyi noktaya gelebilmek için çalıştığını anlatan Nil, bu sporun disiplin, azim ve istek gerektirdiğini belirtti.

        Nil, milli takım ve Türk bayrağı için kürek çekmenin kendisi için ayrı bir gurur olduğunu ifade etti.

        Her sporcunun hayali olan olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini anlatan Nil, şöyle konuştu:

        "Şu anda ekip arkadaşımla iki çifte kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağız. Orada kürsüye çıkıp bayrağımızı taşıyıp milli marşımızı okumak istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonaları her sporcunun hayali. Fakat benim içimde olan en büyük şey, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve 2032'de yapılacak olimpiyatlar. İnşallah gidip madalya alıp ülkemizi gururlandırırız."

        Milli takım antrenörü Nadir Şahin de Nil'in başarılı ve azimli bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Sporcusuyla gurur duyduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Nil ile hedefimiz 1-2 yıllık bir hedef değil. Önümüzde 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve 2032 Olimpiyatları var. Sporda devamlılığını sağlayabilirse, olimpiyatlarda kendisini yarışırken görmek bizim için büyük bir gurur olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

