        Yazılım firmasındaki işini bırakarak memleketine dönen kadın, aromatik bitkiler üretiyor

        ÖMER FANSA - İstanbul'dan döndüğü memleketi Adana'da tarımsal üretimle ilgilenen 36 yaşındaki harita mühendisi Ezgi Davulcu, 50 dönüm alanda aromatik bitkiler yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Yazılım firmasındaki işini bırakarak memleketine dönen kadın, aromatik bitkiler üretiyor

        ÖMER FANSA - İstanbul'dan döndüğü memleketi Adana'da tarımsal üretimle ilgilenen 36 yaşındaki harita mühendisi Ezgi Davulcu, 50 dönüm alanda aromatik bitkiler yetiştiriyor.

        Davulcu, 2013'te İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra bir yazılım firmasında çalışmaya başladı.

        Çalıştığı 5 yıllık süreçte tarımsal üretime duyduğu merakı geçmeyen Davulcu, işinden istifa ederek memleketine döndü.

        Davulcu, Adana'ya geldikten sonra tarımsal üretimle ilgili araştırmalar yapmanın yanı sıra 2021'de Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü'nü de bitirdi.

        Mezuniyetinin ardından Davulcu, Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında kiraladığı 12 dekar alanda aynısefa, adaçayı, lavanta yetiştirmeye başladı.

        Davulcu, evlenmesinin ardından eşinin de desteğiyle 50 dekara çıkardığı alanda ürün çeşitliliğine biberiye ve defneyi de ekledi.

        Yetiştirdiği ürünlere katma değer kazandırmak için Davulcu, 2024'te Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

        Davulcu, proje kapsamında aldığı distilasyon (damıtma) tesisi desteğiyle yetiştirdiği ürünlerden bitki yağı, sabun ve krem yapmaya başlayarak "Mundi Herbal" markasını oluşturdu.

        Narenciye ve zeytin yetiştiriciliği yapan eşine de destek olan Davulcu, yetiştirdiği aromatik bitkilerden elde ettiği sabun, krem ve yağları internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarlıyor.

        - "SEECO sayesinde hayalimiz hızlıca gerçekleşmiş oldu"

        Ezgi Davulcu, AA muhabirine, evlendikten sonra eşinin ekim yapmadığı susuz arazilere yeni türler ektiğini söyledi.

        Eşinin de yardımıyla aromatik bitki üretimini sürdürdüğünü anlatan Davulcu, proje kapsamında aldığı ekipman desteğiyle mahallesine distilasyon tesisi kurduğunu belirtti.

        Davulcu, distilasyon tesisi sayesinde bitkilerini sadece kuru değil, katma değerli uçucu yağlara dönüştürerek satışını yapmaya başladıklarını ifade etti.

        Yaptıkları çalışmayla mahallelerinde de bu bitkilerin yetiştiriciliğine ilgi duymaya başlayanların olduğunu vurgulayan Davulcu, şöyle devam etti:

        "Bu distilasyon alanını kurduktan sonra bütün çevredeki yetiştiren kişilere bu alanı kurduğumuzdan bahsettik. Bu da daha fazla alanda tıbbi bitki yetiştirilmesine vesile oldu. Bu alan belki bizim ilerde yapabileceğimiz bir şeydi ama SEECO sayesinde hayalimiz hızlıca gerçekleşmiş oldu. Burada bitkilerimizi daha katma değerli hale getirebilir olduk."

        Davulcu, geçen yıl yetiştirdiği 70 ton bitkiyi tesisinde yağa dönüştürdüğünü belirtti.

        Elde ettiği yağların bir kısmından da büyük bir emekle sabun ve krem yaptığını anlatan Davulcu, ürünlerini kendi markasıyla internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        15 yaşındaki şüphelilerin öldürdüğü PVC ustasının eşi: Azmettirme var, gerç...
        15 yaşındaki şüphelilerin öldürdüğü PVC ustasının eşi: Azmettirme var, gerç...
        ATÜ, patent atıf oranlarında Türkiye 14'üncüsü oldu
        ATÜ, patent atıf oranlarında Türkiye 14'üncüsü oldu
        Konsolosluk önündeki çatışmada öldürülen terörist, 'teyzesinin bakımı' tart...
        Konsolosluk önündeki çatışmada öldürülen terörist, 'teyzesinin bakımı' tart...
        Çiftçilere, "Tarımsal İşletme ve Yatırım Kredileri" anlatıldı
        Çiftçilere, "Tarımsal İşletme ve Yatırım Kredileri" anlatıldı
        Uzmanından hipospadias uyarısı: Sünnet yaptırmadan önce dikkat Uzman Dr. Ba...
        Uzmanından hipospadias uyarısı: Sünnet yaptırmadan önce dikkat Uzman Dr. Ba...
        Kozan ilçesindeki ortaokulda konferans salonu açıldı
        Kozan ilçesindeki ortaokulda konferans salonu açıldı