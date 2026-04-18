Adıyaman ve Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman ve Kilis'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.



3'üncü çevre yolunda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



- Kilis



Kilis'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.



Sağanak nedeniyle Necmettin Erbakan ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda güçlükle ilerledi.



Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.



