Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi

        Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi

        Adıyaman'da baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle merkeze bağlı Kayaönü köyü kırsalındaki yüksek rakımlı bölgede açtı.

        Kayaönü köyü kırsalına gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğaya renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Zeynep Nur Özçelik, AA muhabirine, "Uzun zamandır gelmeyi düşünüyordum. İlk kez gördüm, koparmanın cezasının yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Fotoğraflar çektik." dedi.

        Sıla Özçelik de ters laleleri çok sevdiğini ve bölgeye gelerek fotoğraf çektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

