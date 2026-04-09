Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü. Oyratlı köyünde tarla süren Vakıf Önder'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

