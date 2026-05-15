        Afyonkarahisar Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Afyonkarahisar'da partililerle bir araya geldi.

        Giriş: 15.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Bağcıoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, milli savunma politikalarının CHP'nin önemle takip ettiği bir konu olduğunu söyledi.

        Ülkenin kuzeyi ve güneyinde savaşlar ve bölgede gerginlikler olduğunu anlatan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

        "CHP, milli güvenlik konularında farkındalığın artırılmasını ve üst seviyede idame edilmesini zorunlu kılıyor. Düzenlenen panellerden maksadımız parti programını anlatmak ve hükümet programına esas teşkil edecek bilgiler konusunda örgütümüzün, seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın sorularını, görüşlerini almak, bilgilendirme yapmaktır. İki yıllık süreçte şu ana kadar 24-25 il ve ilçede bu panellere devam ettik. Buna paralel olarak da 140 il ve ilçede 240'ın üzerinde şehit ve gazi derneğini dolaştık. Bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimizin sorunlarına yönelik çalışmalar ve çalıştay yaptık. Bu çalıştay sonunda kanun tekliflerini milletvekillerimiz hazırladı, milli savunma komisyonuna sundu."

        Bağcıoğlu, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen "Savunma Politikaları" konulu panele katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
