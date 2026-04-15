Ağrı'da ekipler nisan ortasında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor
Ağrı'da Karayolları ekipleri, nisan ayının ortasında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipiden kapanan Ağrı-Kağızman kara yolunda çalışma başlattı.
Bölgede 3 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapan ekipler, 2 bin 270 rakımdaki Yukarıkent Geçidi'nde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, zaman zaman etkili olan yoğun tipiye rağmen zorlu çalışma yürütüyor.
Karla kaplı dağlar arasındaki zorlu çalışma, Anadolu Ajansı
