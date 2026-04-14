        Ağrı'nın tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalıştay yapıldı

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, bu potansiyelin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması amacıyla "Ağrı Zirai Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Valilik himayesinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve SERKA işbirliğiyle üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkez'nde " yapılan çalıştay, mKentin tarım potansiyelinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyor.


        Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, kentin potansiyelini ortaya çıkarmak için birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "2 yıllık bir hedef belirledik, 2026-2027 Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı adını verdik. Bazı önemli temel parametrelerde hedefler belirledik. Özellikle bitkisel üretimden tarımsal üretime, su ve toprak kaynaklarının takip ve kontrolünden mera yönetimine, çiftçilerimizin eğitiminden kanatlı yetiştiriciliğine, süt ve süt ürünleri ile ilgili projelere kadar birçok başlıkta kendimize hedefler belirledik."

        Bozkurt, devlet tarafından çiftçilere verilen tarımsal desteklere değinerek, "2002 yılında Ağrı ilimizde yapılan dolaylı ve doğrudan tarımsal destek ödemeleri 29.4 milyon lira. İçinde bulunduğumuz 2026 yıl itibarıyla hibe, destek, tarımsal anlamda bütün katkıların parasal değeri 1 milyar 308 milyona ulaşmış durumda. Tarım Müdürlüğümüzün kayıtlarında bunlar yer almaktadır." dedi.

        Son dönemlerde dünyada yaşanan küresel krizlerin tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Bozkurt, "Stratejik bir sektör, biz de bunu farkındayız ve Ağrı'nın potansiyelini biliyoruz. Bunu kalkındırmak, ortaya koymak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sadece bu sene İl Özel İdaremizin tarım alanında vermiş olduğu proje desteği 100 milyona yaklaşmıştır. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Bu çalıştayın ve aynı zamanda faaliyet planımızın mottosu olan 'çift ile koyun, gerisi oyun' geçmişten günümüze ulaşan kadim bir atasözüdür. Üreteceğiz, terleyeceğiz, alın terimizle çalışacağız ve bunu inşallah hep birlikte sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, çalıştaya Vali Yardımcısı Malik Çalışır, çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Tutak'ta kurtuluş coşkusu
        Tutak'ta kurtuluş coşkusu
        Diyadin'in kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı
        Diyadin'in kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı
        Ağrı'da özel bireyler askeri üniforma giyerek temsili askerlik yaptı
        Ağrı'da özel bireyler askeri üniforma giyerek temsili askerlik yaptı
        Patnos'ta yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi:2 yaralı
        Patnos'ta yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi:2 yaralı
        Ağrı'da Nisan ayında etkili olan kar kalınlığı insan boyunu aştı
        Ağrı'da Nisan ayında etkili olan kar kalınlığı insan boyunu aştı
        Patnos'ta çevre duyarlılığı
        Patnos'ta çevre duyarlılığı