Ağrı'da minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D. ve M.A.A, Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.



Geçen celse tutuklanan amca Yusuf Aydemir'in bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ise katılmadı.



AFAD çalışanı tanık A.E, beyanında, olayın olduğu dönem Ardahan'da görevli olduğunu, olayla alakasının bulunmadığını söyledi.



Mahkeme Başkanı'nın önceki duruşmada tanık olarak dinlenen M.E'nin beyanları ve dosyaya giren WhatsApp ses kayıtlarının bilirkişi tarafından yapılan çözümlemeleri okuması üzerine A.E, "Sohbet ederken gerçekler ortaya çıkar diye ses kaydı aldım, bildiğim bir şey yok, aileyi tanımıyorum. Böyle bir çocuğun aniden ortadan kaybolması üzerine vicdanen ses kaydı aldım." dedi.



10 yaşındaki tanık Ü.A, beyanında, olayın yaşandığı döneme ilişkin bir şey hatırlamadığını dile getirdi.



Sanık Yusuf Aydemir, savunmasında, Leyla Aydemir'in bulunduğunu duyduktan sonra traktörle bölgeye gittiğini ve giderken köyün içerisinde bir çocuğu da yanına aldığını ileri sürdü.



Köydekilerin de bölgeye doğru gittiğini belirten Aydemir, "Jandarmaya 'Leyla sağ mı?' diye sordum. Bana 'Öldü.' dediler. Ben ise o sırada sağ olduğunu sanıyordum. Telefon meselesine gelince o dönem Ağrı’ya gelmiştim, telefonum bozulmuştu ve tamire vermiştim. Bu süreçte tuşlu telefon kullandım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum." diye konuştu.



Diğer sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D. ve M.A.A. ise mağdur olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yusuf Aydemir'in tutukluğunun devamına ve anne Şükran Aydemir'in dinlenmesine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, suçu karartma ve kaçma şüphesinden dolayı sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkında süren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.



Anne Şükran Aydemir'in bir sonraki celsede dinlenmesi için hazır bulunmasına yönelik karar çıkaran heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



- Davanın geçmişi



Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.



Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.



- Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu



Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.



Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.



Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.



İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.



Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.



