Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Türk Kızılayın insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tırı İran'a geçti

        Türk Kızılayın, barınma, hijyen ve travma kitlerinden oluşan yardım malzemelerinin yer aldığı 4 tırı, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçti.

        Giriş: 12.04.2026 - 18:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılayın İran'a yönelik saldırılardan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı, içinde barınma, hijyen ve travma kiti bulunan 4 tır, Ankara'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

        Önlerinde "Türk halkından kardeş İran halkına insani yardım" yazılı pankartlar asılan 4 tır ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna ait bir tır, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçti.

        Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyon Direktörü Alper Uluca, AA muhabirine, savaş nedeniyle İran'da yaşanan insani kriz sonrası İran Kızılayının yardım çağrısı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

        İnsani yardım malzemesi dolu 4 tırı sınır kapısından İran'a uğurladıklarını belirten Uluca, şöyle konuştu:

        "Bu 4 tırımızda savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik çadır, battaniye ve hijyen seti var. Yaklaşık 40 tonluk bir insani yardım geçişi olacak. Yardım malzemelerimiz buradan direkt Tahran'a İran Kızılay Genel Merkezi'ne gönderilecek. Tırlarımızı uğurluyoruz, bize kolaylık sağlayan Ağrı Valiliğimize ve mülki idare amirlerimize teşekkür ediyoruz."

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, Kızılay ekipleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu yetkilileri de tırların uğurlama programına katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI'dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzensiz bir özelliği var!
