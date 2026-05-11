        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Aksaray'da konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Düne kadar piyade tüfeğimizin patenti yabancılara aitti. Çok şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üniversitelerimiz, özel teşebbüs, kamu ve vakıf şirketleri omuz omuza verdiler, Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli imkanlarla karşılar hale geldik. Önemli bir başarı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Hulusi Akar, Aksaray Üniversitesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İhtisas Akademi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı ile terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'ye inandıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmaların başarılı bir şekilde sonuçlanması için çalıştıklarını belirten Akar, şöyle konuştu:

        "Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Türkiye’yi dost ve kardeş olarak gören coğrafyalardaki insanların rahatı ve huzuru için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olaylar etrafımızda gelişiyor. Bu olaylar olurken biz hangi konumdan bakıyoruz bu olaylara, bunun adını koymamız gerekiyor. Kendimizi tanımamız lazım. Bizler büyük bir milletin mensuplarıyız. Orta Asya'dan çıkan büyük bir nehir her şeyi derleyip toparlayıp akıyor. Bu akımın ortasında İslam ile şerefleniyor. Daha sonra bu akışın en sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyoruz. Bu milletin mensubu olmaktan gurur duyacağız. Bizim gençlerden davranış biçimi olarak beklentimiz eziklik duygusunun olmaması. Dik durmayı bileceğiz. Aramızdaki mesafeleri kapatmak için çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Bazı kaybolan yıllarımızı kazanabilmemiz için gece gündüz demeden büyük bir aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz."

        - "Haçlı seferleri şu veya bu şekilde devam etti ve ediyor"

        Mücadelenin 1071'den bu yana devam ettiğini unutmamak gerektiğine dikkati çeken Akar, "Dedemiz Alparslan'ın Anadolu'ya girdiğinden 25 sene sonra haçlı seferleri başladı. Bu haçlı seferleri şu veya bu şekilde devam etti ve ediyor. Form ve formasyon değişiyor ama devam ediyor. Bunları bileceğiz ve bu milletin mensubu olduğumuz için ne yapmamız gerekiyorsa bunları yapmak için gayret göstereceğiz. Bütün komşularımıza saygılı olmakla beraber, onların bizlere aynı duygularla bakmadığını göreceğiz. Onların da birtakım emellerine karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Dünyada ciddi bir silahlanma rekabeti var"

        Akar, dünyada ve Türkiye'nin çevresinde çok ciddi olaylar ve gelişmelerin yaşandığını belirtti.

        Bunların doğurduğu çok ciddi riskler ve tehditlerin oluştuğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

        "Bunlara karşı vatan toprağını, mavi vatanı ve hava sahamızı korumak, kollamak 86 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak hepimizin boynunun borcu. İran'da, İsrail'de ve çevre ülkelerde neler oluyor bu noktadan bakacağız. Ülkeler arasında bu durumların ortaya çıkardığı silahlanma rekabeti başladı. Ekonomik, siyasi ve teknolojik rekabetin yanına en önemlisi olarak silahlanma rekabeti başladı. Dünyada ciddi bir silahlanma rekabeti var. Bu noktada da Türkiye olarak bizler de yerimizi aldık. Alacağımız en üst düzey tedbirler sayesinde hiçbir zaman geride kalmayacağız. Düne kadar piyade tüfeğimizin patenti yabancılara aitti. Çok şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üniversitelerimiz, özel teşebbüs, kamu ve vakıf şirketleri omuz omuza verdiler, Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli imkanlarla karşılar hale geldik. Önemli bir başarı. İnşallah burada durmak yok koşmaya devam. Koşacağız ve çok daha ileriye gideceğiz."

        Akar, öğrencileri sosyal medya ve yapay zeka konusunda uyararak, dijital terör konusuna dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
