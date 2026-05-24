Amasya Valisi Bakan, bayram trafiğinin yoğun güzergahı İstanbul-Samsun kara yolunda denetimleri inceledi

        Amasya Valisi Önder Bakan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolunda yürütülen trafik denetimlerini inceledi.

        Giriş: 24.05.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Merzifon ilçesindeki Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Önder Bakan, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetim hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Bakan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

        Vali Bakan, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çalıştıklarını aktaran Bakan, şunları söyledi:

        "Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. En güzel mutluluk yoldaki vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içerisinde büyüklerine ulaşmasıdır. Bölgemizde her 10 kilometrede bir ekibimiz var. Sürücülerimiz yapılan her uyarıyı dikkate almış gözüküyorlar. Kurallara uyarak hareket ediyorlar. Gayet akıcı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Ben fedakarca görev yapan hem emniyet hem jandarma personelimize teşekkür ediyorum. Yolda olan vatandaşlarımıza da kazasız, belasız bir şekilde yakınlarına kavuşmalarını diliyorum."

        Uygulamaya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

